Die Schauspielstudenten der HMT wie Pablo Striebeck (l.) und Justin Otto beleuchten in ihrem neuen Stück das Thema Sozialismus. FOTO: Mirco Dalchow up-down up-down HMT-Sommertheater in Rostock Studenten suchen in „Sommer, Sonne, Sozialismus“ nach Ideen für bessere Welt Von Mirco Dalchow | 20.07.2022, 17:57 Uhr

Am Freitag startet das Sommertheater in der HMT Rostock. An fünf Terminen können Besucher das Stück über die Notwendigkeit von Utopien, die Schönheit von Gemeinschaft und die unerträgliche Nervigkeit von Gruppenarbeit im Innenhof der Hochschule erleben.