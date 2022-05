Ab Ende Mai wird die Lange Straße in der Rostocker Innenstadt zur Fahrradstraße. FOTO: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa Umfrage zum Wochenende Sollte es in Rostock mehr Fahrradstraßen geben? Von Aline Farbacher | 06.05.2022, 18:14 Uhr

Rostock soll zur Fahrradstadt werden. Deswegen gibt es Ideen, an mehreren Stellen in der Stadt Straßen einzurichten, in denen Radler Vorrang vor Autos haben. In der Langen Straße wird das ab Ende Mai Realität. Wie finden Sie das?