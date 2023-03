Seit Ende November 2022 ist Ute Fischer-Gäde (Grüne) Rostocks Bau- und Umweltsenatorin. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocks Bausenatorin im Interview Ute Fischer-Gäde will Rostock gemeinsam mit den Bürgern gestalten Von Aline Farbacher | 28.03.2023, 13:55 Uhr

Am 23. November 2022 trat Ute Fischer-Gäde (Grüne) ihr Amt als Bau- und Umweltsenatorin in Rostock offiziell an. Im Interview erzählt sie, wie es ihr bisher ergangen ist und wie ein Rostock der Zukunft aussehen soll.