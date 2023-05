Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern stellt öfter Waffen sicher. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Nach den Schüssen aus dem Hochhaus So viele Waffen sind in Rostock im Umlauf Von Anne Luttermann | 09.05.2023, 15:02 Uhr

Drei Schreckschusswaffen wurden bei einem Rostocker am Sonntag sichergestellt. So viele Waffen sind in Rostock registriert.