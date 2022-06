Nach Konzerten von Seeed, den Ärzten, den Toten Hosen und anderen Künstlern will am 18. Juni Roland Kaiser sein Rostocker Publikum begeistern. FOTO: dpa/ Markus Scholz Im IGA-Park Rostock So können Fans zum Konzert von Roland Kaiser anreisen Von Antje Kindler | 17.06.2022, 17:09 Uhr

Am 18. Juni kommt der Schlagersänger auf seiner „Unser Sommer“-Open-Air-Tournee 2022 nach Rostock. Für das Konzert wird eine Straße in Schmarl gesperrt. Was Konzertbesucher beachten müssen.