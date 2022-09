Wo gibt es in Rostock am Tag der Deutschen Einheit frische Brötchen? Symbolfoto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Rostock So haben die Bäcker am Tag der Deutschen Einheit geöffnet Von Anne Luttermann | 30.09.2022, 12:40 Uhr

Wer am Tag der Deutschen Einheit frische Brötchen kaufen möchte, kann in Rostock vor verschlossener Tür stehen. Denn an dem Feiertag am Montag haben nur bestimmte Bäckereien geöffnet.