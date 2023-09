Starkregen, Hochwasser und heiße, trockene Sommer Ute Fischer-Gäde im Interview: So gut ist Rostock auf den Klimawandel vorbereitet Von Anne Luttermann | 15.09.2023, 15:03 Uhr Dr. Ute Fischer-Gäde (Grüne) ist Rostocks Senatorin für Infrastruktur, Umwelt und Bau. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Am 23. November 2022 trat Ute Fischer-Gäde (Grüne) ihr Amt als Bau- und Umweltsenatorin in Rostock offiziell an. Wie gut Rostock auf den Klimawandel vorbereitet ist und wie sich Stadtplanung verändert hat, verrät sie im Interview.