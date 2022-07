Die Hitze wird für auch für Kinder zum Problem. FOTO: dpa/AP | Alexander Zemlianichenkom (Symbolfoto) up-down up-down Kita, Altenheime und Obdachlose So geht Rostock mit der Hitzewelle um und | 19.07.2022, 17:11 Uhr Von Aline Farbacher Carolin Beyer | 19.07.2022, 17:11 Uhr

Am Mittwoch wird die angekündigte Hitzewelle in Mecklenburg-Vorpommern ihren Höhepunkt erreichen. In Rostock sind bis zu 36 Grad Celsius im Schatten angekündigt. Zum Problem wird das vor allem für Ältere, Kinder und diejenigen, die sich nicht in kalte Häuser zurückziehen können.