Auf der Robbenstation in Hohe Düne wurde der Heuler Anton aufgepäppelt. FOTO: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Nach Auswilderung in Hohe Düne So geht es der kleinen Robbe Anton heute Von Florian Hoese | 14.07.2022, 16:27 Uhr

Vor ungefähr einem Jahr wurde der Heuler am Strand gefunden. Im Robbenforschungszentrum in Hohe Düne wurde das Tier dann aufgepäppelt und anschließend in die Freiheit entlassen. Das ist aus Anton geworden.