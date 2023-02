Die Post muss nicht zwangsläufig verschwundene oder beschädigte Pakete ersetzen. Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Geöffnete Pakete im Späti 18055 Post in Rostock beschädigt: Paketdienstleister und Verbraucherzentrale verraten, was zu tun ist Von Caroline Bothe | 10.02.2023, 15:16 Uhr

Die Polizei ermittelt, nachdem in der Paketannahmestelle eines Rostocker Spätkaufs Pakete geöffnet und deren Inhalt geklaut worden sein soll. Verbraucherzentrale und Paketdienstleister geben Tipps, was in solchen Fällen zu tun ist.