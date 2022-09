Animation der von der Ospa geplanten Bebauung auf dem Kesselborn in der Rostocker Südstadt, rechts die Sport-Arena. Hier will sich jetzt auch der Autovermieter Sixt ansiedeln. Foto: Ostseesparkasse Rostock up-down up-down Rostocker Südstadt Sixt verabschiedet sich von Bauvorhaben am Groten Pohl Von Jens Griesbach | 09.09.2022, 14:35 Uhr

Deutschlands größter Autovermieter will sein neues Innovationscenter jetzt doch nicht mehr an der Erich-Schlesinger-Straße bauen. Dennoch bleibt das Unternehmen in der Rostocker Südstadt.