Rostock Gemeinsamer Fuß- und Radweg soll mehr Sicherheit für Radfahrer bringen Von Anne Luttermann | 20.10.2022, 13:24 Uhr

Überholmanöver in der Kopernikusstraße in Rostock gefährden morgens im Berufsverkehr Radfahrer. Der Ortsbeirat des Hansaviertels will dies nun ändern.