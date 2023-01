In der Show wird die alte Wadaiko-Kunst des Trommelns mit Elementen der Pop-Musik verbunden. Foto: WuCo Concerts GmbH up-down up-down Show in Rostock „Tao“ bringt japanische Trommelkunst auf die große Bühne Von Antje Kindler | 05.01.2023, 11:34 Uhr

Die Trommelshow gastiert am 17. Januar in der Stadthalle Rostock. Das elfköpfige Ensemble bringt dann sogar Trommeln im XXL-Format, eingebunden in eine Choreografie, zum Klingen.