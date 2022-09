Bereitet sich mit seinen Kameraden auf das 160. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Groß Klein vor: Wehrführer Thomas Ebeling. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Feuerwehr-Jubiläum in Rostock Kameraden kämpfen seit 160 Jahren für die Sicherheit in Groß Klein Von Jens Griesbach | 01.09.2022, 15:10 Uhr

Die Feuerwehr in Groß Klein ist die älteste in ganz Rostock. Von dem Können der Kameraden können sich Besucher am Sonnabend bei einem Tag der offenen Tür in Groß Klein-Dorf selbst überzeugen.