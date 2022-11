Bis 2025 soll die rund 15 Kilometer lange Fahrrinne zum Rostocker Hafen auf über 16 Meter Tiefe ausgebaggert werden. Foto: dpa-Zentralbild/Bernd Wüstneck up-down up-down Hafen Rostock Seekanalvertiefung ermöglicht Zufahrt auch für große Schiffe Von Reiner Frank | 08.11.2022, 11:24 Uhr

Am 14. November erfolgt der offizielle Baubeginn für die Anpassung des Rostocker Seekanals. Dieser soll in den kommenden Jahren ausgebaggert werden. Was bei einem der größten Verkehrsprojekt MVs ansteht.