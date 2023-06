Ab 3. Juli wird die Schwimmhalle in Rostock-Gehlsdorf vorerst geschlossen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Ab 3. Juli Schwimmhalle in Rostock-Gehlsdorf geht in die Sommerpause Von Aline Farbacher | 23.06.2023, 11:59 Uhr

Neben den alljährlichen Wartungsarbeiten steht in diesem Jahr die Sanierung des Tummelbeckens an. Wann Rostocker in Gehlsdorf wieder schwimmen gehen können.