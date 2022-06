Rettungskräfte auf der Warnemünder Promenade. FOTO: Stefan Tretropp Rostock Schwimmerin sorgt für Einsatz am Strand von Warnemünde Von Stefan Tretropp | 22.06.2022, 06:06 Uhr

Eine vermeintlich vermisste Extremsportlerin hat am Dienstagabend gegen 22 Uhr die Rettungskräfte in der Hansestadt auf Trab gehalten. Doch am Ende gab es große Erleichterung.