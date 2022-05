Bei der Kidical Mass werden in Rostock regelmäßig sichere Radwege gefordert. Noch weiter geht ein neuer Trend aus Spanien - mit dem Bicibus fahren Kinder auf dem Rad mit Polizeischutz zur Schule. FOTO: Georg Scharnweber Mit Polizei-Kolonne zur Schule Schwappt der Trend vom Bicibus nach Rostock? Von Aline Farbacher | 20.05.2022, 17:19 Uhr

Das Projekt aus Spanien wird bereits in anderen deutschen Städten kopiert. In der Hansestadt kommt die Idee gut an, die Umsetzung wäre allerdings schwierig.