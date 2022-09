Die Schriftstellerin Lana Lux wurde in der Ukraine geboren, wanderte mit zehn Jahren nach Deutschland aus und veröffentlichte 2017 ihren Debütroman „Kukolka“. 2020 erschien ihr zweites Werk „Jägerin und Sammlerin“, mit dem sie nach Rostock kommt. Foto: Joachim Gern up-down up-down Kultur in Rostock Literaturhaus startet mit düsteren Themen in einen Lesungs-Herbst Von Malte Fuchs | 08.09.2022, 17:20 Uhr

Gleich zwei neue Veranstaltungsreihen feiern in den kommenden Tagen ihren Auftakt. Bekannte und weniger bekannte Autorinnen kommen am 9. und 13. September zu Lesungen in das Peter-Weiss-Haus.