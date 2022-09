Das Mehrfamilienhaus in der Liskowstraße 36/37 im Rostocker Tweelviertel ist marode und musste bereits mit einem Bauzaun gesichert werden. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Neubau geplant Schandfleck im Rostocker Tweelviertel soll verschwinden Von Jens Griesbach | 14.09.2022, 14:45 Uhr

Nach jahrelangem Verfall will die Ärztekammer MV als Besitzer das Mehrfamilienhaus in der Liskowstraße 36/37 abreißen. An gleicher Stelle ist ein moderner Neubau geplant.