Der Sandburgenwettbewerb am Warnemünder Strand findet nun am 13. Mai statt. Foto: Timo Roth/TMV up-down up-down Wegen schlechtem Wetter Sandburgenwettbewerb am Warnemünder Strand verschiebt sich um eine Woche Von Maria Pistor | 04.05.2023, 17:47 Uhr

Wer sich schon gefreut hat, in ganzer Familie mit Sandschaufeln bewaffnet am Sandburgenwettbewerb teilzunehmen, muss sich nun noch etwas gedulden. Der Termin wird um eine Woche verschoben, weil das Wetter so schlecht werden soll.