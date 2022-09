Auch die regulären Buslinien 25 und 28 können genutzt werden. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Hansa Rostock gegen Hannover 96 RSAG stellt zusätzliche Busse für Fußballspiel am Sonntag Von Nicolas Bahr | 02.09.2022, 11:44 Uhr

Zum Fußballspiel am kommenden Sonntag im Ostseestadion will die Rostocker Straßenbahn AG für eine reibungslose An- und Abreise der jeweiligen Fans sorgen. Dafür werden zahlreiche Zusatzbusse angeboten.