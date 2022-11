Mit Glühweinausschank will der Round Table Rostock auch in diesem Jahr wieder Spenden für Bedürftige sammeln. Symbolfoto: Christoph Schmidt/dpa up-down up-down Soziales Engagement Round Table Rostock schenkt Heißgetränke für guten Zweck aus Von Caroline Bothe | 30.11.2022, 17:07 Uhr

Der gemeinnützige Round Table 202 Rostock unterstützt in diesem Jahr wieder den Hilfsfonds der Rostocker Stadtmission mit verschiedenen Aktionen. Am Samstag startet die Spendenaktion für Obdachlose und Kinder in Not.