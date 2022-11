Eva-Maria Kröger (Linke) und Michael Ebert (parteilos) treten am 27. November in einer Stichwahl gegeneinander an. Einer der beiden wird Rostocks neuer Oberbürgermeister. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Amtliches Wahlergebnis liegt vor Rostocks Wahlausschuss bestätigt Stichwahl zwischen Ebert und Kröger Von Malte Fuchs | 16.11.2022, 13:43 Uhr

Am Mittwoch wurde das amtliche Endergebnis der OB-Wahl vom 13. November in Rostock bekanntgegeben. Am 27. November wird erneut gewählt. Dann entscheiden die Wähler in der Stichwahl über den neuen Rathauschef.