Rostocks Rathaus am Neuen Markt: Wer zieht als nächstes in das Büro des Oberbürgermeisters der Stadt ein? FOTO: Malte Fuchs up-down up-down Wer folgt auf Claus Ruhe Madsen? So laufen sich Rostocks Parteien für den OB-Wahlkampf warm Von Malte Fuchs | 26.07.2022, 16:29 Uhr

Zuerst wagten sich die Grünen aus der Deckung, die SPD will noch in dieser Woche folgen: Es geht um die Kandidaten für den wichtigsten Posten im Rostocker Rathaus. Linke und CDU lassen sich noch Zeit. Der neue OB wird das Amt in einer bewegten Zeit übernehmen.