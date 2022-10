Am Rednerpult wirkt der Rektor der Universität Rostock, Wolfgang Schareck, auch bei seiner letzten Immatrikulationsrede wie immer ruhig und fröhlich. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Immatrikulation in Rostocker Marienkirche Uni-Rektor Wolfgang Schareck begrüßt zum letzten Mal die neuen Studenten Von Milad Khoshdel | 14.10.2022, 20:12 Uhr

Am Freitag fand die feierliche Begrüßung der neuen Studenten in Rostock statt. Für die Erstsemester ist dies der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Für den Rektor der Uni war es die letzte Immatrikulation, die er in seiner jetzigen Funktion begleitete.