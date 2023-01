Das Landesprinzenpaar Joachim I. und Kristin I. feierten im „Nordlicht“ in Rostock-Lichtenhagen zusammen mit etwa 100 Karnevalsfreunden und 300 Gästen die Faschingszeit. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fasching im „Nordlicht“ Rostocks Narren feiern nach jahrelanger Pause wieder Karneval Von Georg Scharnweber | 29.01.2023, 12:33 Uhr

Am Sonnabend lud der Rostocker Karneval Club zur traditionellen Faschingsparty ins „Nordlicht“ in Lichtenhagen. Rund 300 Gäste feierten ausgelassen die fünfte Jahreszeit und erfreuten sich am Programm des Clubs.