Stadtzentrum Rostock Lange Straße: Wiro setzt auf Belebung durch Großprojekte Von Malte Fuchs | 27.02.2023, 17:10 Uhr

Die leer stehenden Läden in der Langen Straße in Rostock sollen schon bald wieder vermietet werden. Doch wie entwickelt sich die Straße in Zukunft? Die Einzelhändler sind besorgt, doch Wiro-Verantwortliche hoffen auf neues Leben durch Bauprojekte.