Eine Rostockerin fiel auf einen Betrüger rein. Foto: dpa-tmn/Christin Klose up-down up-down Vermeintlicher Bankmitarbeiter Rostockerin verliert fünfstelligen Betrag an Betrüger Von Antje Kindler | 21.12.2022, 11:23 Uhr

Der Täter gab sich als vermeintlicher Mitarbeiter der Bank aus und gab an verdächtige Transaktionen auf dem Konto entdeckt zu haben. So sollten Betroffene laut Polizei am besten handeln.