Jubilarin Irenke Deutsch (l.) mit ihrer Enkelin Constanze Behrend freute sich über die zahlreichen Glückwünsche zu ihrem 105. Geburtstag. FOTO: Jens Griesbach Hospiz am Klinikum Südstadt Rostockerin bekommt Geburtstagsständchen zum 105. Ehrentag Von Jens Griesbach | 17.05.2022, 17:28 Uhr

Ihren 105. Geburtstag konnte Irenke Deutsch am Dienstag feiern. Noch bis vor kurzem lebte die Rostockerin in ihrer eigenen Wohnung in Lütten Klein.