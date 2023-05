Der Zukunftsladen in Toitenwinkel ist umgezogen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Jetzt in der Joliot-Curie-Allee Zukunftsladen Toitenwinkel eröffnet an neuem Standort in Rostock Von Jens Griesbach | 22.05.2023, 13:26 Uhr

Zur Eröffnung des Zukunftsladens in der Joliot-Curie-Allee in Rostock-Toitenwinkel am 2. Juni ist ein Empfang geplant.