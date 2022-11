Der Angeklagte soll in 19 Fällen Drogenhandel betrieben haben. Symbolfoto: dpa up-down up-down Prozessauftakt in Rostock 32-Jähriger wegen Drogenhandels und schweren Raubes angeklagt Von Ise Alm | 03.11.2022, 18:22 Uhr

Am 3. November startete am Landgericht Rostock ein neuer Drogenprozess. In dem Fall konnten französische Ermittler helfen.