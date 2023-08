Weil er versuchte, ein gefälschtes Rezept in Rostock einzulösen, kam die Polizei einem 19-Jährigen auf die Schliche. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamte nicht nur verschreibungspflichtige Medikamente bei ihm.

Wie die Polizei am Montag, 28. August, mitteilte, versuchte ein 19-jähriger Rostock schon am vergangenen Freitag in einer Apotheke in Evershagen ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel einzulösen. „Der Apothekerin fiel das gefälschte Rezept auf und sie bat den jungen Mann, am Abend noch einmal wiederzukommen“, so Dörte Lembke, Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock. Nach einer ersten Überprüfung des Rezeptes erhärtete sich der Verdacht, dass dieses gefälscht sei, und die Mitarbeiterin der Apotheke informierten die Polizei.



Als der 19-Jährige gegen 18 Uhr erneut die Apotheke aufsuchte, wurde er bereits von Polizeibeamten erwartet. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere mutmaßliche Rezeptfälschungen, verschreibungspflichtige Medikamente sowie Betäubungsmittel aufgefunden und

beschlagnahmt.