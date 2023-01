David Seidel eröffnet in der Mühlenstraße seinen zweiten Laden, indem er Geschenk für fast jedermann anbietet. Foto: Maria Pistor up-down up-down Wunscherfüller Rostocker Unternehmen eröffnet Filiale in Warnemünder Mühlenstraße Von Maria Pistor | 04.01.2023, 16:56 Uhr

David Seidel vom Wunscherfüller am Doberaner Platz siedelt sich mit einem zweiten Geschäft in Warnemünde an. Er verrät, was er dort alles bietet.