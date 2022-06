Durch Investitionen soll das Klinikum Südstadt noch besser für die Zukunft gerüstet werden. FOTO: Klinikum Südstadt Rostock up-down up-down Bilanz zum Wirtschaftsjahr 2021 Rostocker Südstadt-Klinikum bleibt trotz Pandemie erfolgreich Von Nicolas Bahr | 27.06.2022, 15:04 Uhr

Noch immer macht die Corona-Pandemie Unternehmen in Deutschland zu schaffen. Das Rostocker Südstadt-Klinikum zieht nun Bilanz, die trotz allem positiv ausfällt. Was 2021 passiert und was für die Zukunft geplant ist.