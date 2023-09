Ein Rostocker Stadtteil feiert: Unter dem Motto „Wir sind Lütten Klein“ wird am Freitag, 15. September, von 12 bis 19 Uhr und am Sonnabend, 16. September, von 14 bis 18 Uhr zum Stadtteilfest in Lütten Klein eingeladen. „Vom Warnow Park über den Boulevard bis zum Wochenmarkt feiern wir unser Stadtteilfest“, sagt Annett Berger, Projektleiterin des Mehrgenerationenhauses In Via.

Das Warnow-Geschäftszentrum (WGZ), der Warnow Park, viele Lütten Kleiner Vereine, die evangelische Kirchengemeinde, Kitas, Schulen und Institutionen sind mit zahlreichen Bewegungs-, Kreativ- und Informationsangeboten dabei.

Es gibt Kinderschminken, eine Hüpfburg, die Stadtteilwette und ein Stadtteilquiz, ein Fußballturnier sowie das Glücksrad vom Lions Club Warnemünde mit großartigen Preisen, kündigt Annett Berger an.

Mehr Informationen: Bühnenprogramm Stadtteilfest Lütten Klein größer als Größer als Zeichen Freitag, 15. September 15.30 bis 19 Uhr: Moderator Mario Paap 15.30 bis 19 Uhr: Pegasus Duo mit Livemusik aus Rostock 17 bis 17.45 Uhr: Leif Tennemann als Hausmeister Erwin 18 bis 18.20 Uhr: Gospelchor 18.20 bis 19 Uhr: Der blonde Hans – maritime Livemusik Sonnabend, 16. September 14 Uhr: Begrüßung durch die Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) und den Ortsbeiratsvorsitzenden Martin Raspe (Linke) 14.30 Uhr: Hort Küstenkinner 15.30 Uhr: Tanzgruppe Hort Lütt Birkenkinner 16 Uhr: Pieter Mur Schlager und Mee(h)r 17 Uhr: Stadtteilwette 17.15 Uhr: Preisvergabe Fußballturnier/Stadtteilquiz 18 Uhr: Ziehung der Hauptgewinne Glücksrad

Dazu kommen: Kinderschminken und Bastelstraße, Torwandschießen, Springburg, Bungee Run, Riesendart und vieles mehr. Auch auf der Bühne gibt es zwei Tage lang ein abwechslungsreiches Programm mit Livemusik und Auftritten. Mehr Informationen im Internet unter www.invia-rostock.de.