Wieder ein voller Seesack mit selbst gestrickten Sachen für die Seeleute: Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow (l.) ist den Rostocker Strick-Feen um Karin Schimpitz dankbar. Foto: Jens Griesbach Deutsche Seemannsmission Rostocker Seniorinnen stricken fleißig für arme Seeleute Von Jens Griesbach | 21.03.2023, 15:33 Uhr

Seeleute aus aller Welt kommen oftmals nur mit dem, was sie am Leib tragen, im Rostocker Überseehafen an. Die Seemannsmission versorgt sie dann mit Kleidung. Doch ohne die Rostocker Strick-Feen wäre das nicht möglich.