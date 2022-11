Für ihr Engagement beim E-Waste Race nahmen die Schüler der Grundschule Lütt Matten und ihre Lehrerinnen Maria Annemüller (v.l.) und Anne Jühlke die Auszeichnung von den Projektpartnern Matthias Welk und Steffen Böhme entgegen. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down Grundschule Lütt Matten in Rostock Viertklässler gewinnen mit Elektroschrott Ausflug ins Ozeaneum Von Milad Khoshdel | 11.11.2022, 17:24 Uhr

Beim Projekt E-Waste Race sammelten sieben Schulen in Rostock über vier Wochen lang Elektroschrott und traten dabei gegeneinander an. Am 11. November wurden die Sieger gekürt und für ihren Fleiß belohnt.