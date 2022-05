In der Stadthalle war am Sonntagabend Rapper Marteria zu Gast. Ein Heimspiel für den Rostocker. FOTO: Georg Scharnweber Bildergalerie zum Tourauftakt Rapper Marteria begeistert Tausende Fans in Rostocker Stadthalle Von Georg Scharnweber | 30.05.2022, 05:11 Uhr

Für das vor allem junge Publikum in der Rostocker Stadthalle war es wohl ein Tour-Auftakt nach Maß. Am Sonntag trat der Rostocker Rapper Marteria in der Stadthalle auf.