Vorwurf der Unterschlagung Rostocker Polizei schließt Späti am Goetheplatz Von Jens Griesbach | 30.01.2023, 16:36 Uhr

Dicht gemacht und amtlich versiegelt hat die Polizei den Laden Späti 18055 in der Rostocker Steintor-Vorstadt. Was dahinter steckt und was den Ladenbesitzern vorgeworfen wird.