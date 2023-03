Ein farbenfroher Blickfang mit 300 Frühblühern ist auf dem Universitätsplatz entstanden. Auch für Marie Henschke (l.) und Inga Knospe vom Rostocker Großmarkt ist der Ostermarkt der Start in die Saison. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Start in den Frühling Rostocker Ostermarkt öffnet für zwei Wochen seine Pforten Von Jens Griesbach | 30.03.2023, 16:18 Uhr

Viele österliche Überraschungen gibt es ab Freitag für große und kleine Besucher in der Innenstadt. Der Ostermarkt will alle Rostocker und ihre Gäste in Frühjahrsstimmung versetzen. Mit welchen Hoffnungen die Schausteller und Händler in den Ostermarkt gehen.