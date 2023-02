Wegen zahlreicher Baustellen sind Staus in der Rostocker Innenstadt programmiert. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Mit Karte: Baustellen in Rostock Rostocker müssen sich erneut auf Staus einstellen Von Jens Griesbach | 19.02.2023, 11:35 Uhr

Ein Baubeginn in der Heinrich-Schütz-Straße in Rostock-Reutershagen sorgt für eine lang anhaltende Verkehrseinschränkung. Doch auch anderenorts müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen. Wo es aktuelle Baustellen in Rostock gibt.