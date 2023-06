Mit ihren Sonnenblumen holte Theresa Barz von der Grundschule am Mühlenteich den Sieg aller 4. Klassen in der Ausstellung. Foto: Krause/Grundschule am Mühlenteich up-down up-down Rostocker Zisch-Reporter im Einsatz Die Überraschung – Rostocker Grundschüler malen die schönsten Bilder Von Jourie und Jody | 19.06.2023, 13:21 Uhr

Jourie und Jody aus der Klasse 4c der Grundschule am Mühlenteich in Rostock berichten von einem aufregenden Tag in der Kunsthalle Rostock und einer besonderen Ausstellung.