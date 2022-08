Claudia Müller studierte Baltic Management Studies in Stralsund. FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Müller will auf Madsen folgen Rostocker Grüne starten in den Oberbürgermeister-Wahlkampf Von Malte Fuchs | 04.08.2022, 18:01 Uhr

Noch ungefähr 100 Tage bis zur Oberbürgermeisterwahl in Rostock am 13. November: Die Kandidatin der Grünen, Claudia Müller, will im anstehenden Wahlkampf mit Erfahrungen als Bundesbeauftragte für maritime Wirtschaft punkten.