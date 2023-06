Mehr als 300 Kleingärtnern demonstrierten am Mittwoch vor dem Rostocker Rathaus für den Erhalt ihrer Kleingärten. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Protest der Kleingärtner Rostocker Gartenfreunde eröffnen neue Eskalationsstufe Von Jens Griesbach | 07.06.2023, 16:59 Uhr

In Rostock gehen die Kleingärtner auf die Barrikaden. Vor dem Rostocker Rathaus machten sie am Mittwoch ihrem Ärger Luft. Was die Laubenpieper in der Hansestadt fordern.