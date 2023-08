Von Wracks und neuer Karte Rostocker Forscher tauchen ab und untersuchen den Meeresgrund Von Reiner Frank | 15.08.2023, 14:48 Uhr Thomas Dehling (hinten) und sein Kollege Jens Schröder-Fürstenberg vom BSH - hier auf der Brücke der „Deneb“ - arbeiten an verschiedenen Projekten wie der Wracksuche und einem verbesserten elektronischen Seekarten-Informationssystem. Foto: Reiner Frank up-down up-down

Die Crew des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie will Aussagen über Veränderungen am Grund der Ostsee gewinnen. Zudem wird in Rostock zusätzlich an einem verbesserten elektronischen Seekarten-Informationssystem gearbeitet. Woran das BSH außerdem forscht.