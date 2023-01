Holzverladevorgang am Rostocker Fracht- und Fischereihafen: Ein akustisches Warnsystem des Fraunhofer IGD soll zukünftig den Dispatcher in der Hafenagentur informieren, wenn Ladung in die Fahrrinne zu geraten droht zu damit eine Gefahr für andere Schiffe darstellen könnte.

Foto: Fraunhofer IDG up-down up-down