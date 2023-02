Schnell eine Idee abspeichern und für die Kollegen zugänglich machen, das will Geschäftsführer Bastian Bannier von Eino mit seinem Team möglich machen. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Konkurrenz zu Wikipedia und Google Rostocker Firma Eino World will Unternehmen vor dem Totalausfall schützen Von Carolin Beyer | 07.02.2023, 15:22 Uhr

Was tun, wenn ein Mitarbeiter fehlt und keiner weiß, was zu tun ist? Für diesen Fall will die in Bentwisch ansässige Firma Eino World mit ihrer Software eine Lösung anbieten.