Mit Vorführungen und Übungen Rostocker Feuerwehr und Rettungsdienst gewähren Einblicke in ihren Berufsalltag Von Antje Kindler | 10.10.2023, 13:41 Uhr

Am Sonnabend findet der Tag der offenen Tore in der neuen Feuer- und Rettungswache in Rostock-Dierkow statt. Besucher können Vorführungen und Übungen hautnah miterleben. Außerdem wird ihnen ein Blick hinter die Kulissen gegeben. Was zudem ansteht.