Angebote im Internet sind nicht immer Schnäppchen: Fake-Shops locken oft mit sehr günstigen Preisen. Doch nach der Bestellung bleibt die erhoffte Ware aus. So erging es einem Rostocker Ehepaar, das im Internet einen Pferdeanhänger erwerben wollte.

Das Paar ging in Vorkasse, hat die Ware jedoch nicht erhalten und erstattete am 23. September Anzeige bei der Rostocker Polizei, teilte Dörte Lembke, Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock, am 27. September mit. Aufgrund der schnellen Strafanzeigenerstattung und sofort eingeleiteter Maßnahmen zur Sicherung des Geldes konnte das Ehepaar vor dem finanziellen Schaden bewahrt werden. Eine sofortige Anzeige ist bei Straftaten im Zusammenhang mit Onlinezahlungen besonders wichtig, so Lembke.

Diese Tipps gibt die Rostocker Polizei

Fake-Shops sind oft schwer zu erkennen und immer öfter kaum von seriösen Onlinehändlern zu unterscheiden. Mit Produktabbildungen, dazugehörigen Informationen, allgemeinen Geschäftsbedingungen und einem gefälschten Impressum seien sie laut Aussage der Polizei auf den ersten Blick kaum zu entlarven.



Daher rät die Polizei in Rostock erneut zur Vorsicht beim Einkauf im Internet. „Kaufen Sie möglichst nicht spontan, sondern vergleichen Sie die Angebote mehrerer Anbieter“, sagt Polizeisprecherin Dörte Lembke. Zudem sollten Preisvergleiche angestellt und geprüft werden, ob das Produkt auch bei anderen Shops zu diesem Preis zu erhalten ist. Wenn nicht, würde das für einen Fake-Shop sprechen, so Lembke weiter. Zudem sollten sichere Zahlungsmethoden verwendet werden, bevorzugt der Kauf auf Rechnung, rät die Polizei. „Achten Sie grundsätzlich auf eine sichere Internetverbindung, wenn Sie persönliche Daten an den Online-Shop übermitteln“, sagt Lembke.



Mit dem Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale können unbekannte Online-Shops zudem schnell überprüft werden. Dieser ist auf der Internetseite der Verbraucherzentrale zu finden. Weitere Tipps zum Nachlesen finden sich auf der Internetseite der Polizei.